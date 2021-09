Calciomercato Juventus, assist Liverpool | Sfida a due in Serie A

Calciomercato Juventus, il Liverpool si tira fuori nella corsa al talentuoso calciatore: si profila un duello ad alta quota in Serie A.

Importante indiscrezione che trapela dalla Spagna. Secondo quanto riportato da “Diario Gol“, il Liverpool si sarebbe tirato fuori nella corsa al fantasista del Real Madrid Isco, da tempo nel mirino del Milan e della Juventus, che però non hanno affondato il colpo quest’estate, alla luce dell’ingaggio del centrocampista offensivo spagnolo. La situazione potrebbe presto cambiare, dal momento che il contratto dell’ex Malaga scade nel 2022, e dunque, nel caso in cui non dovesse raggiungere un accordo per il prolungamento con i Blancos, da gennaio sarà libero di trovarsi una nuova squadra.

Isco alla Juventus, calciomercato: anche il Milan prepara il colpaccio

Prima di virare su Messias, nel ventaglio di nomi attenzionato da Maldini per rimpolpare la trequarti a disposizione di Stefano Pioli, figurava anche quello di Isco, che però è da sempre un profilo gradito ad Allegri, che lo avrebbe voluto alla Juve già qualche anno fa. I bianconeri non posso permettersi ulteriori innesti a centrocampo, stando così le cose, ma lo scenario potrebbe cambiare nel caso in cui Dybala non dovesse firmare il rinnovo del contratto in scadenza nel 2022, o se dovesse partire uno dei tanti centrocampisti che attualmente compongono la mediana di Allegri: un nome su tutti, Aaron Ramsey.