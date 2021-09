Calciomercato Juventus, contatto con Maldini | Offerta da capogiro

Calciomercato Juventus, filo diretto con Maldini e affondo già a gennaio: l’offerta da capogiro fa pendere l’ago della bilancia.

Si prospettano giorni intensi di rumours ed indiscrezioni relativi al futuro di Franck Kessié che, per il quale, una volta terminata la sessione estiva di calciomercato, sarebbe partito un assalto deciso e convinto del Psg. Stando alle indiscrezioni che trapelano d’Oltralpe e riferite più nello specifico da footmercato.net, in questi giorni Leonardo non solo avrebbe avuto un contatto con l’agente dell’ivoriano, al quale avrebbe proposto un contratto pluriennale a circa 9 milioni di euro annui, ma avrebbe anche provato ad intavolare un dialogo con Maldini per l’acquisto del centrocampista nel mercato di gennaio.

Calciomercato, contatto Psg-Milan per Kessié: Tottenham e Juventus beffate?

Se dovessero essere confermate queste cifre, il Psg balzerebbe inevitabilmente in pole nella corsa al mediano, che stuzzica e non poco anche il Tottenham e la Juventus, che però al momento non avrebbero formalizzato alcuna offerta ufficiale, e aspettano il momento propizio per irrompere nella trattativa. Stando così le cose, l’attesa dei bianconeri e degli Spurs non pagherà: Leonardo ha tutta l’intenzione di fare sul serio per l’ex mezzala dell’Atalanta, e già a gennaio il “Presidente” potrebbe volare in Francia e rimpolpare la mediana di una rosa stellare.