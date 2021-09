Calciomercato Juventus, Lazio in vantaggio sul colpo a parametro zero

Chiuse la finestra estiva, adesso il calciomercato della Juventus è ovviamente proiettato al 2022, con nuovi rinforzi da trovare.

Puntare sulla linea verde, ringiovanire la rosa e cercare nello stesso tempo di tenere a posto i conti economici. La missione della Juventus è chiara, così come è chiara l’intenzione di voler rimanere in alto. Vincere lo scudetto e tentare la scalata alla Champions League sono un must al quale la formazione bianconera non rinuncerà. Ci sono diverse occasioni tra i calciatori che andranno in scadenza di contratto nel 2022 e la società dovrà essere brava a capire se nella lista dei futuri svincolati potrebbero esserci calciatori funzionali al progetto di Allegri.

