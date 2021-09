Calciomercato Juventus, l’assist di Ronaldo per un colpo in Premier

Il calciomercato della Juventus non si ferma mai, la dirigenza bianconera sicuramente avrà già appuntato sul proprio taccuino i colpi per il 2022.

Non cambia la missione della società, che è quella di riuscire a costruire una rosa sempre più forte, che possa lottare non solo per lo scudetto in serie A ma anche per la Champions League. Certo, la concorrenza si è davvero rinforzata molto ma la Juventus vuole giocarsi le sue chance. Già a gennaio potrebbe esserci qualche volto nuovo nell’organico di Allegri, anche se è in estate ovviamente che i tifosi si aspettano dei nomi importanti. L’addio di Ronaldo è di quelli difficile da digerire per una tifoseria da sempre ambiziosa. Ma proprio dal portoghese potrebbe arrivare un “assist” per un colpo futuro.

