Juventus, il punto sugli infortuni | Allegri ha una speranza

Juventus, il punto sui tempi di recupero dai vari infortuni: ecco cosa trapela in casa bianconera in questi giorni.

L’edizione odierna di Tuttosport, tra i tanti temi approfonditi, ha evidenziato anche quello relativo ai tempi di recupero dei vari calciatori della rosa della Juventus infortunati. Più nello specifico, ci stiamo riferendo ai vari Ramsey, Kaio Jorge ed Arthur, che Allegri spera di avere a disposizione in tempi relativamente brevi. Il più vicino al rientro è il gallese che, nel caso in cui questa settimana dovesse dare risposte positive ai carichi di lavoro, potrebbe essere convocato già per la gara contro il Napoli ed accomodarsi in panchina.

Juventus, la situazione infortuni: i tempi di recupero di Kaio Jorge ed Arthur

Diversa, invece, la tabella di rientro del fantasista ex Santos e del regista brasiliano; il primo dovrebbe rientrare a fine mese, mentre l’ex Barça, che ha smaltito la calcificazione alla membrana interossea e sta proseguendo il suo iter riabilitativo, dovrebbe ritornare ad assaporare il campo a fine ottobre, salvo ulteriori complicazioni. Difficile stabilire quando Allegri possa decidere di schierarli, anche perché l’intenzione dello staff sanitario bianconero è quella di non forzare la situazione, per evitare spiacevoli ricadute.