Onana, c’è già una squadra italiana davanti alla Juventus

Szczesny verso l’addio alla Juventus. I bianconeri vogliono prendere a zero Onana dall’Ajax, ma c’è una concorrenza davvero agguerrita.

L’Inter sarebbe pressochè certa di avere in mano Andre Onana, portiere classe 1996 della nazionale del Camerun, in scadenza di contratto con l’Ajax. Come riportato dal “Corriere dello Sport“, i nerazzurri, che avrebbero il pieno gradimento del giocatore, non avrebbero paura di eventuali concorrenti. Tra queste formazioni potrebbe esserci anche la Juventus, club al quale Onana è stato accostato negli ultimi giorni. E’ la conferma che questa in bianconero sarà l’ultima stagione di Szczesny.

C’è Onana dopo Szczesny

Szczesny ha commesso grandi errori nella gara di esordio ad Udine dove ha permesso ai padroni di casa di riagguantare una partita persa. Da 0-2 a 2-2 a causa di due sue topiche clamorose. Logico che, perso Donnarumma per puntare su di lui, adesso la società si stia guardando intorno. Il portiere del’Ajax è quello che darebbe maggiori garanzie, anche se non è da escludere una sorpresa. La ricostruzione voluta da Allegri può continuare con Onana, ma occhio ai numero uno italiani. Un nome su tutti è quello di Cragno del Cagliari.