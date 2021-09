Allegri, emergenza Juventus. Alcuni calciatori non saranno convocati

Allegri vivrà nelle prossime ore una vera e propria emergenza. Il tecnico della Juventus sta pensando di non convocare alcuni calciatori sudamericani.

Max Allegri è in grande difficoltà. Ieri è tornato a Vinovo dopo qualche giorno di assenza, programmato e concesso dal club. Si sposava la figlia Valentina e il papà non ha voluto mancare a questo momento indimenticabile. Però nella testa del tecnico adesso c’è il Napoli e sa che dal Maradona può tornare ancora senza punti. Sarà probabilmente senza Dybala, che come gli altri sudamericani arriverà in Italia solo venerdì sera. La Juventus sta organizzando un charter per farli rientrare nella maniera più rapida, ma non è detto che tutti vengano convocati per Napoli. Tre giorni dopo per la Signora ci sarà il debutto in Champions a Malmoe ed è difficile che la Joya giochi dall’inizio.

