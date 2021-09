Calciomercato Juventus, Commisso si sbilancia sul futuro di Vlahovic

Il calciomercato della Juventus è di fatto sempre aperto, con la dirigenza bianconera che sarà sicuramente già al lavoro per le mosse dei prossimi anni.

Di sicuro l’addio di Ronaldo ha lasciato un vuoto importante in attacco, perchè in giro per il mondo non ci sono calciatori con le medie realizzative del portoghese. La Juventus ha puntato sulla linea verde, ingaggiando Kaio Jorge e Kean. E potrebbe continuare su questa linea anche nella prossima sessione di calciomercato, andando alla ricerca di un centravanti giovane ma che sappia già fare la differenza in serie A e in Europa. In passato più volte ai bianconeri è stato accostato il nome di Dusan Vlahovic, stella della Fiorentina.

