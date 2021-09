Calciomercato Juventus, lo vuole Benitez | Addio a gennaio

Calciomercato Juventus, richiesto espressamente da Rafa Benitez, potrebbe fare le valigie già a gennaio, destinazione Premier.

Il suo comportamento nel ritiro degli USA, con la conseguente quanto inevitabile esclusione, ha fatto squillare un campanello d’allarme assordante in casa Juventus: ci stiamo riferendo, ovviamente, a Weston Mckennie, che già alcuni mesi fa si era reso protagonista di gesti tutt’altro che esaltanti. Ecco perché il club bianconero potrebbe seriamente prendere in considerazione l’idea di cederlo e, se dovesse arrivare l’offerta giusta, non è da escludere che l’ex Schalke non faccia le valigie già a gennaio.

Alcune settimane fa il Tottenham aveva sondato la situazione, ma senza troppa convinzione; nelle ultime ore si è rifatto sotto l’Aston Villa, che appare determinato a fare sul serio. Da porre sotto la luce dei riflettori, poi, l’indiscrezione che trapela dalla Spagna e più nello specifico da todofichajes.com, secondo cui anche l’Everton sarebbe seriamente interessato al texano, su richiesta di Rafa Benitez, che lo avrebbe individuato come un rinforzo importante con il quale rimpolpare la mediana.