Per la Juventus si avvicina il giorno del ritorno in campo in serie A. Sabato prossimo i bianconeri saranno ospiti del Napoli di Luciano Spalletti.

Dopo aver conquistato un solo punto nelle prime due partite di campionato, inizia l’operazione rimonta per la Juventus, attesa da due delicati impegni contro Napoli e Milan, con in mezzo l’esordio in Champions League contro il Malmoe. Un passo alla volta per Allegri, che sta preparando la partita contro i partenopei tra mille difficoltà. Gran parte del gruppo è impegnato con gli impegni delle rispettive nazionali e per questo motivo nella formazione che scenderà in campo potrebbero esserci tante novità.

