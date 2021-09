Calciomercato Juventus, Chelsea pronto a follie | Bianconeri in ansia

Calciomercato Juventus, Chelsea pronto a follie per l’obiettivo bianconero. E Cherubini adesso è in ansia per i possibili sviluppi

Le big d’Europa, come vi abbiamo detto ieri, si cominciano a muovere per degli obiettivi della Juventus. Abbiamo anticipato infatti che ci potrebbero essere degli sviluppi, e nemmeno farlo a posta, ecco l’inserimento del Chelsea. Bisogna lavorare d’anticipo, come spiegato, e bisogna farlo anche velocemente, altrimenti le possibilità economiche della Vecchia Signora non permettono sicuramente di riuscire ad avvicinarsi a quelle che possono essere le cifre delle squadre che di problemi di portafoglio non ne hanno.

Infatti, secondo quanto anticipato da The Athletic, anche i Blues, campioni d’Europa, che nonostante un mercato che ha portato alla corte di Tuchel il bomber belga ex Inter Romelu Lukaku, per la cifra di 115 milioni di euro, sono riusciti a chiudere in attivo visto che le cessioni che hanno fatto durante l’estate, si sarebbero inseriti nella corsa al centrocampista classe 2000, francese, del Monaco, Tchouameni.

Calciomercato Juventus, sull’erede di Pogba anche i Blues

Quindi, anche la squadra di Abramovic, avrebbe in mente di tentare l’assalto all’erede di Pogba. Un elemento che ha visto la sua consacrazione proprio in questi giorni con il debutto in Nazionale che ne ha messo in mostra delle qualità importanti. Il costo del cartellino si aggira intorno ai 30 milioni di euro. Una cifra che tra un paio di mesi non potrebbe nemmeno bastare. E la sensazione è che il Chelsea possa comunque arrivare in ogni caso a spendere una somma importante per riuscire ad acquisirne le prestazioni.

Ancora la Juve è in vantaggio per quello che ha seminato nel corso di questa estate. Ma deve accelerare per non farsi bruciare in una trattativa che potrebbe portare a Torino uno dei profili più importanti in ottica futura.