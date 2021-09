«Dybala e la Juventus, siamo davvero alle comiche»

Non usa mezzi termini sulla questione Dybala: «I tifosi sono sempre stati abituati ad una società forte, in grado di farsi rispettare».

Il portale ‘paolobargiggia.it’ analizza così la situazione: «Sembra ormai diventata una barzelletta la dirigenza bianconera. Tra una programmazione dilettantistica e un mercato non all’altezza, ora non riesce nemmeno a farsi rispettare da Dybala». Parole molto dure che l’esperto di calciomercato di Sportmediaset scrive sul suo personale portale. Il giornalista critica le operazioni condotte dalla Juventus, non ritenendole all’altezza del blasone del club e dell’ambizione del popolo bianconero. Questo nonostante continuino gli appuntamenti e i contatti con il suo agente, Jorge Antun. L’accordo, tuttavia, ancora non arriva.

Dybala tiene in scacco la Juve?

Bargiggia va giù pesante e si scaglia contro il management bianconero. «I tifosi sono sempre stati abituati ad una società forte, in grado di farsi rispettare. Ora sembra che un Dybala qualsiasi – massimo rispetto per la Joya, ma non è Ronaldo né Platini – possa tenere sotto scacco la società più titolata d’Italia. Siamo alle comiche». Parole durissime che non sono affatto passate inosservate. In molti hanno inteso dargli ragione, altri invece hanno preferito concedere altro tempo al club per il numero dieci.