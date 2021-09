Juventus, Kean in goal con l’Italia: le reazioni social sono esilaranti

Italia Lituania, le reazioni social alla doppietta siglata da Kean non si fanno attendere: il popolo del web è scatenato.

In una partita delicata per le sorti dell’Italia nel proprio raggruppamento e reso ancor più complicato dai numerosi infortuni che hanno caratterizzato la vigilia, Mancini ha deciso di dare spazio all’inedita coppia Kean-Raspadori, con entrambi gli attaccanti che hanno messo a referto una doppietta, offrendo giocate di qualità e scambi ad alta velocità. Anche l’intesa con Bernardeschi è stata piuttosto proficua, come testimoniato dalla quarta rete della compagine di Roberto Mancini, che guadagna tre punti fondamentali per guardare alle prossime gare di qualificazione con maggiore ottimismo.

Intanto, le reazioni social non si fanno attendere, e #Kean sta monopolizzando gli ultimi tweet. Ecco una rapida carrellata delle reazioni social più esilaranti: