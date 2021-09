Koeman e la Juventus. Le parole del tecnico a distanza di un anno

Ronald Koeman ha parlato della Juventus in una sua lunga intervista a Sport. Il tecnico del Barcellona schietto e diretto come sua abitudine.

L’allenatore del FC Barcelona, ​​Ronald Koeman, ha concesso un’ampia intervista a SPORT in cui passa in rassegna tutte le notizie che circondano la squadra e l’entità. Fedele al suo modo di essere, sincero e diretto ha affrontato una serie di argomenti interessanti. Ha parlato anche della Juventus e dell’addio di Luis Suárez che sembrava cosa fatta. Poi, anziché nel campionato italiano, è diventato capocannoniere e campione di Spagna con l’Atlético Madrid. Una vera e propria svista colossale da parte dell’olandese.

Koeman e la Juventus

«Sono venuto al Barça – ha spiegato Ronaldo Koeman parlando del suo ingaggio – per cambiare alcune cose nella squadra. Tra le varie valutazioni fatte abbiamo pensato che sarebbe stato positivo se Luis Suárez se ne fosse andato. Pensavamo che sarebbe andato alla Juventus, non all’Atlético, Ma non bisogna mai pentirsi di aver preso una decisione consapevole per il bene della squadra e del club». Come noto, i bianconeri non riuscirono a tesserarlo a causa dei problemi sugli extracomunitari e tutto ciò che ne scaturì a Perugia…