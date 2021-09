Verso Napoli-Juventus, UFFICIALE: salta il big match

Napoli Juventus, l’infortunio lo terrà fermo ai box e quindi non sarà presente al big match: gli ultimi dettagli.

Ci avviciniamo all’antivigilia di Napoli-Juventus, sfida valida per il terzo turno del Campionato di Serie A; un match nel quale a farla da padrone sarà la componente relativa agli infortuni. Da ambo le parti, sia per i problemi fisici accusati nelle ultime settimane, sia per i voli transcontinentali cui saranno sottoposti i Nazionali sudamericani, ci saranno assenze importanti. L’ultima, in ordine di tempo, è quella di Stanislav Lobotka, che nel corso della sfida contro Cipro è stato costretto ad uscire, dolorante.

Leggi anche –> Calciomercato Juventus, Chelsea pronto a follie | Bianconeri in ansia

Gli esami strumentali a cui è stato sottoposto lo slovacco hanno evidenziato l’elongazione del bicipite femorale destro; ragion per cui, il centrocampista non sarà disponibile per il big match di sabato, con Spalletti che potrebbe dunque lanciare dal primo minuto Zambo Anguissa. Ritornando a Lobotka, ecco il comunicato ufficiale diramato dal Napoli: “Stanislav Lobotka è stato visitato dallo staff sanitario del Club ed è stato sottoposto ad esami diagnostici che hanno evidenziato una elongazione del bicipite femorale destro. Lobotka ha quindi iniziato il percorso riabilitativo”.