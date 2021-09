Calciomercato Juventus, si tratta a oltranza | Dettagli da limare

Calciomercato Juventus, si tratta a oltranza: ancora ci sono alcuni dettagli da limare prima di mettere nero su bianco

Ancora la firma non è arrivata. E la trattativa va avanti a oltranza. La scorsa settimana si sperava che proprio questi giorni potessero essere quelli decisivi. Ma così non sembra. Anche se, secondo quanto trapela da Torino, il fatto che Antun, agente di Paulo Dybala, sia rimasto in città, conferma che le parti ancora non hanno trovato un accordo definitivo e ci sono dei dettagli da limare. Non solo sulla durata del nuovo accordo, ma soprattutto sulle condizioni economiche che la Juve vorrebbe mettere per prolungare il matrimonio con la Joya.

Intanto il tempo passa, velocemente anche. E l’attuale accordo scade il prossimo 30 giugno. Non un bel segnale se si pensa che da gennaio l’argentino potrebbe anche decidere di cominciare a guardarsi intorno iniziando i colloqui con altri club. Come anticipato, però, la Juve sembra voler giocare al ribasso rispetto a quanto proposto da Paratici nello scorso inverno. Una situazione che però dovrebbe essere “coperta” dalla certezza che Dybala, nei prossimi anni, sarà al centro del progetto bianconero anche con la fascia da capitano al braccio.

