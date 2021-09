Calciomercato Juventus, prezzo folle: servono 80 milioni di euro per l’attaccante del futuro. Ecco le ultime notizie sull’obiettivo bianconero

Un prezzo folle: almeno 80 milioni di euro. Sarebbe questa la clausola rescissoria che la Fiorentina sarebbe pronta a mettere per Dusan Vlahovic, l’attaccante serbo classe 2000 che è sicuramente uno degli obiettivi bianconeri per la prossima stagione. Dopo averci provato anche quest’anno, Cherubini lo avrebbe messo nel mirino, in maniera importante, per la prossima annata, quando il chiaro intento della società bianconera è quello di abbassare anche di più l’età media della rosa.

Secondo quanto riportato dal quotidiano “La Nazione” infatti, la Fiorentina, con in testa il presidente Rocco Commisso, vuole accelerare per il rinnovo del contratto del proprio attaccante. E per farlo ha messo sul piatto un adeguamento economico da 5 milioni di euro a stagione fino al 2025. Ovviamente, inserendo anche, una clausola rescissoria da 80 milioni come detto prima. Una cifra folle.

LEGGI ANCHE: Juventus, arriva l’ammissione: «La tensione ci assaliva settimane prima»