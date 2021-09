Calciomercato Juventus, non rinnova | Bianconeri in attesa

Calciomercato Juventus, il centrocampista ormai ha deciso di non rinnovare: i bianconeri rimangono in attesa dell’evolversi della situazione

Non rinnova. Le trattative sono state interrotte. E non ci sarebbe almeno per il momento, all’orizzonte, nessuna possibilità che quest’ultime possano riprendere. La Juventus quindi rimane alla finestra per capire quali possano essere gli sviluppo della situazione che riguarda il centrocampista ivoriano del Milan Kessie, che avrebbe deciso di lasciare i rossoneri alla fine della prossima stagione liberandosi, così come successo a Donnarumma e Calhanoglu, a parametro zero.

La notizia è riportata da calciomercato.com, che svela come tutti i colloqui tra le parti abbiano subito un brusco stop e che non sembrano ci siano incontri previsti nelle prossime settimane. Ieri è circolata insistente la voce di un possibile accordo tra Kessie e il Psg con Leonardo già pronto ad avvisare il Milan di aver praticamente chiuso l’affare, ma le cose non sembrano così.

LEGGI ANCHE: Calciomercato Juventus, irrompe il Real Madrid | Assalto a costo zero