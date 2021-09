Dybala e gli altri, caos Sud America per la Juventus

Gli argentini saliranno a bordo di un aereo che partirà da Buenos Aires in direzione Madrid dopo la partita di domani. Argentina-Bolivia si gioca all’1.30 (orario europeo). È lecito prevedere che gli argentini atterrino in Spagna verso mezzogiorno domani e poi, come Dybala proseguano verso l’Italia. Hanno unito le forze nove club per riportare in Europa un battaglione di calciatori. Nel dettaglio sono 8 colombiani e 3 cileni che alla fine della partita tra le due nazionali affronteranno 7 ore di fuso e 10 di volo. È stato organizzato un volo privato da Barranquilla a Parigi ed è lecito ipotizzare l’atterraggio di Cuadrado e compagni tra le 14 e le 15 di domani. I brasiliani della Juventus Danilo e Alex Sandro giocano a Pernambuco, vicino a Recife, contro il Perù alle 2.30 della notte odierna europea. Le ore di fuso sono 5. Da Recife andranno a San Paolo, tre ore di volo, da lì a Parigi e quindi a Torino, dove è lecito attenderli per il pomeriggio di sabato, più o meno quando i compagni saran- no in campo a Napoli.