Juventus, Chiesa ci sarà contro il Napoli? L’annuncio UFFICIALE

Juventus, Ufficiale la decisione su Chiesa in vista della gara contro il Napoli: arriva l’annuncio del club bianconero.

Gli esami strumentali a cui si è sottoposto Federico Chiesa questa mattina hanno esclusioni lesioni muscolari, certificando la presenza di un affaticamento muscolare: tuttavia, come comunicato dal club bianconero, in via precauzionale e in accordo con lo staff tecnico, non sarà disponibile per la trasferta di Napoli. Piedi di piombo, dunque, per il rientro dell’esterno italiano, che è stato costretto a lasciare il ritiro della Nazionale; massima cautela in vista del tour de force che vedrà la compagine di Allegri impegnata sia in campionato che in Champions League. Ragion per cui, si è decisi di “risparmiare” Chiesa dalla trasferta di Napoli.