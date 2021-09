Juventus, ribaltone Dybala | Allegri sorride: cambia tutto

Juventus, Allegri può sorridere: la situazione Dybala è in evoluzione, e le notizie che trapelano nelle ultime ore autorizzano a sperare.

Paulo Dybala, in accordo con la Juventus, partirà subito dopo il match in nazionale con un volo charter e dovrebbe far rientro venerdì mattina/pomeriggio. Potrebbe venir convocato per Napoli, starà ad Allegri decidere pic.twitter.com/AhLdmBjGJs

Sarà una corsa contro il tempo quella che attenderà Paulo Dybala. Già, perché la Joya, come rivelato da Franco Lionetti, dopo il match che vedrà protagonista l‘Argentina, partirà immediatamente dal Sudamerica con un volo charter, che dovrebbe atterrare in Italia venerdì mattina o al massimo nel pomeriggio. Ragion per cui, Max Allegri potrebbe anche decidere di convocare la Joya in vista della gara contro il Napoli, primo vero big match della stagione: la scelta spetterà al tecnico livornese, che comunque baserà la propria scelta alla luce delle condizioni fisiche dell’attaccante.

Leggi anche –> Calciomercato Juventus, prezzo folle | Servono 80 milioni

Juventus, Dybala in campo contro il Napoli?

Difficile ipotizzare quale possa essere la decisione di Allegri, fermo restando che in attacco si potrà fare affidamento su Kulusevski, Morata e Kean, anche perché le chances di un utilizzo di Chiesa, a ridosso della gara di Champions League, sono piuttosto scarse. Ragion per cui, Dybala potrebbe essere convocato e finire in panchina, salvo poi essere utilizzato solo a gara in corso, qualora la situazione di gioco lo dovesse richiedere.