Juventus, infortunio Chiesa: l’esito degli esami | Ecco i dettagli

Juventus, Chiesa si è sottoposto ad esami specifici per capire l’entità del problema fisico accusato in Nazionale: ecco l’esito.

Qualche ora fa, il campanello d’allarme legato alle condizioni fisiche di Federico Chiesa era squillato in maniera incessante. L’esterno bianconero, autore di un inizio di stagione entusiasmante, anche in Nazionale ha confermato gli enormi passi in avanti in termini di forza, aggressività e determinazione già palesati in lungo e in largo con la maglia della Vecchia Signora, andando in goal contro la Bulgaria con una conclusione delle sue. Tuttavia, non ha potuto prendere parte alla gara contro la Lituania a causa di un problema fisico, che lo ha costretto a sottoporsi agli esami strumentali del caso.

Juventus, infortunio Chiesa: ecco di cosa si tratta

Secondo quanto riferito da Sky, i risultati hanno escluso ogni tipo di lesione: si tratta solo di un affaticamento muscolare, ma la presenza di Chiesa per la gara contro il Napoli è comunque in dubbio. Le chances di un suo utilizzo non sono molte, ma starà Allegri decidere; la soluzione più probabile resta quello di portarlo in panchina al “Maradona“, per averlo al meglio in occasione della prima gara in Champions League contro il Malmoe di settimana prossima, che potrebbe già indirizzare il cammino europeo della banda Allegri.