Juventus, arriva l’ammissione: «La tensione ci assaliva settimane prima»

«Quando vedeva il bianconero – racconta ancora Carnevale – Diego si esaltava, si trasformava. Prima di scendere in campo ci abbracciava uno per uno, ci diceva che eravamo più forti della Juventus. Diceva che insieme ce l’avremmo fatta. Era in quei mo- menti che dimostrava tutta la grandezza, la sua umiltà». Uno sguardo all’attualità. «Il Napoli è forte psicologicamente, in questo momento. Ma la Juve non può continuare a regalare punti che potrebbero diventare pesantissimi a fine campionato per le sue ambizioni. Allegri dovrà inventarsi la formazione tra infortuni e rien- tri all’ultimo momento dei nazionali».