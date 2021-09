Verso Napoli Juventus, rivoluzione Allegri | Ritorna la difesa a tre!

Probabile formazione della Juventus in vista della gara contro il Napoli: ecco le possibili scelte di Allegri.

Manca sempre meno all’inizio di Napoli-Juventus, gara valida per la terza giornata di Serie A: vietato sbagliare per gli uomini di Allegri, che nei primi due incontri hanno racimolato la miseria di un punto, contro due avversari non proprio irresistibili come Empoli ed Udinese. Ci potrebbero essere importanti novità di formazione per la “Vecchia Signora”, almeno a giudicare dalle indiscrezioni che Sky ha rilanciato.

Innanzitutto dal modulo: Allegri potrebbe varare la difesa a tre, con Szczesny tra i pali, Bonucci, De Ligt e Chiellini in difesa, De Sciglio e Bernardeschi sulle corsie esterne, con Locatelli e Rabiot a fare da cerniera in mezzo al campo. In attacco spazio a Kulusevski, Kean e Morata, con l’attaccante ex Everton che, stando così le cose, potrebbe essere dirottato come ala offensiva, ricoprendo lo stesso ruolo che gli ha cucito addosso Roberto Mancini.