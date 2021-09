Napoli-Juventus, sorpresa in difesa: giocherà dal primo minuto

Poche ore ancora e poi sarà nuovamente tempo di campionato per la Juventus di Allegri, impegnata contro il Napoli in trasferta.

Inutile sottolineare la difficoltà di un match che sarà un vero e proprio scontro diretto per lo scudetto. Perché è vero che il Napoli non ha fatto grandi colpi sul mercato, ma ha mantenuto di fatto la rosa dello scorso anno mettendone al timone un tecnico esperto come Luciano Spalletti. Per la Juventus è un match da vincere a tutti i costi visto che nelle prime due gare ha racimolato solamente un punto.

