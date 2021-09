Calciomercato Juventus, rinnovo Dybala | “Accordo soddisfacente”

Calciomercato Juventus, grana Dybala: “Accordo soddisfacente”. Le parole accrescono l’ottimismo: le ultimissime.

Dybala sì, Dybala no, Dybala forse. Il rinnovo della Joya sta tenendo con il fiato sospeso i tanti tifosi bianconeri che si aspettano che la questione legata al prolungamento del contratto dell’attaccante argentino possa essere risolta in tempi relativamente brevi. Il contratto della Joya scade nel 2022, e per adesso ci sono stati dei contatti esplorativi tra le parti, con dei summit alla presenza del procuratore del fantasista, Jorge Antun, che però non hanno ancora portato alla fumata bianca.

Le parti sarebbero ancora ferme sulle rispettive posizioni, con l’ex Palermo che vorrebbe 10 milioni di euro più due di bonus, mentre la Juve che non vorrebbe sforare la soglia dei 10 milioni. E proprio di questo ha parlato Cherubini a Tuttosport.