Calciomercato Juventus, colpo Raspadori: la rivelazione del fratello

Calciomercato Juventus, affare Raspadori: il fratello dell’attaccante del Sassuolo si è espresso in merito alle voci degli ultimi giorni.

Schierato dal primo minuto contro la Lituania nell’inedito tandem offensivo con Moise Kean, Giacomo Raspadori ha risposto presente con una doppietta da urlo, che ha rafforzato quelle certezze che il giovane classe ‘2000 si è costruito passo dopo passo; prima con il Sassuolo, e poi con la maglia della Nazionale cucita sul petto ed indossata anche all’Europeo (da spettatore), il talento cresciuto nelle giovanili degli emiliani si sta confermando come uno dei talenti più cristallini del panorama calcistico italiano.

Raspadori-Juventus, calciomercato: l’annuncio del fratello

E non è un caso che il giocatore più chiacchierato di questi giorni sia proprio lui; cercato dall’Inter, alcune indiscrezioni lo hanno accostato alla Juventus, alla luce del processo di ringiovanimento della rosa che il club bianconero ha deciso di portare avanti, per stessa ammissione di Cherubini. Ovviamente si dovrà trattare con il Sassuolo, e questo non è mai un dettaglio banale: l’operazione Locatelli non può passare inosservata sotto questo punto di vista.