I convocati per Napoli Juventus: quante assenze eccellenti per Allegri!

I convocati della Juventus in vista della gara contro il Napoli: Allegri fa la conta degli indisponibili. Quante assenze eccellenti!

Che in quel di Napoli non sia mai una partita come le altre per la Juventus non lo scopriamo di certo oggi; se a ciò aggiungiamo il faticoso inizio di stagione per la compagine di Allegri, è il problema Nazionali, i bianconeri non si presentano alla sfida del “Maradona” con i favori del pronostico ( per usare un eufemismo). Allegri in conferenza stampa aveva annunciato l’indisponibilità dei sudamericani per la gara contro i partenopei: ragion per cui i vari Bentancur, Danilo, Cuadrado, Alex Sandro e Dybala non saranno della partita. A questi bisogna aggiungere anche Federico Chiesa, per il quale si sono escluse lesioni, ma per il quale non si vogliono forzare i tempi, alla luce del prossimo impegno in Champions League contro il Malmoe.

Verso Napoli Juventus | I convocati di Max Allegri