Rieccolo in campo dal primo minuto. Juventus, i tifosi protestano

Allegri ha rotto gli indugi e comunicato al diretto interessato che al Maradona partirà dall’inizio in Napoli-Juventus. Ecco la chance per De Sciglio.

I tifosi sul web stanno protestando, ma non ci sono altre soluzioni a causa del problema legato al rientro dei sudamericani. Danilo e Alex Sandro salteranno il match del Maradona perché rientreranno in Italia quando Napoli e Juventus saranno già in campo. Allegri alle 12 inoltre comunicherà che Bentancur, Cuadrado e Dybala non saranno convocati. Se lo saranno non andranno certo in campo dall’inizio. Allora non ci sono altre scelte: tocca a Mattia De Sciglio.

LEGGI ANCHE >>> Calciomercato Juventus, le priorità per il 2022 non sembrano cambiate

De Sciglio titolare con la Juventus

La Gazzetta dello Sport spiega che non ci sono alternative. In un momento così delicato, con il rischio di andare a -8 dal Napoli dopo l’anticipo di domani, è probabile che Max schieri una Juve attenta, con i giocatori nella loro posizione più naturale. Mattia De Sciglio, a meno di grosse sorprese, giocherà dall’inizio. E Luca Pellegrini, a sorpresa, ha buone chance di esserci dal 1’ in una linea a quattro. L’alternativa è la “tre” con De Ligt-Bonucci-Chiellini. La cosa non piace ai fan bianconeri che però dovranno farsene una ragione: no era facile venirne a capo.