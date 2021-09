Calciomercato Juventus, la pista rimane aperta | Non rinnova

Calciomercato Juventus, la pista rimane aperta: l’attaccante ha deciso di non rinnovare il suo contratto. Contatti avviati, ma la strada è lunga

I contatti sono stati avviati. Ma la decisione del giocatore sembra aver preso una direzione ben precisa. Con un rinnovo che non sembra essere nell’ordine delle cose. E allora la Juventus rimane alla finestra per capire l’evolversi della situazione e fiuta così il colpaccio a parametro zero. Soprattutto se la stagione appena iniziata non dovesse andare come Ousmane Dembele crede e vuole.

Secondo il giornalista di Sky Sport, Moretto, le parti hanno cominciato i colloqui per capire se ci sono realmente i margini di un possibile accordo per i prossimi anni. Ma si è tutt’altri che vicini a una possibile soluzione e a una possibile firma del contratto. Dembele, con Koeman, non si sente al centro del progetto del Barcellona e, a quanto trapela, sembrerebbe orientato a partire nella prossima stagione da svincolato.

