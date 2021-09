Infortunio Belotti, salta la Juventus? L’annuncio del tecnico

Infortunio Belotti, salta la Juventus? Ecco le parole di Juric in conferenza stampa. L’attaccante dovrebbe saltare il derby

Andrea Belotti potrebbe saltare il derby della Mole in programma il primo fine settimana di ottobre. A confermarlo è stato il tecnico dei granata Ivan Juric, che durante la conferenza stampa, ha spiegato che il capitano della squadra di Cairo ne avrà almeno per 3-4 settimane. Una situazione che potrebbe quindi portare a una sua esclusione nella gara più sentita dai tifosi del Torino, il derby.

Belotti è alle prese con un problema al perone rimediato nella gara di campionato contro la Fiorentina. Quindi difficilmente riuscirà a essere in campo. Una perdita grave per Juric, un problema in meno, probabilmente, per Massimiliano Allegri. Anche se, senza dubbio, in questo momento il tecnico ha solamente in testa la gara contro il Napoli e il debutto in Champions League della prossima settimana.

LEGGI ANCHE: Calciomercato Juventus, inserimento dell’Inter | Domani l’incontro