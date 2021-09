Juventus, le parole di Allegri sul rientro di Arthur: quando torna il mediano

La Juventus oggi giocherà a Napoli con una formazione molto rimaneggiata a causa delle indisponibilità dei sudamericani e dei calciatori infortunati.

Della lista di questi ultimi fa da tempo parte il centrocampista brasiliano Arthur. La Juventus spera che l’ex Barcellona riesca a recuperare il prima possibile e dimostrare il suo valore. Arrivato nell’estate 2020 nell’ambito dello scambio con Pjanic, finora non è riuscito a trovare – complice anche gli infortuni – quella continuità di rendimento necessaria per diventare un big della serie A in bianconero. Le prossime settimane potrebbero però per lui essere quelle della svolta.

LEGGI ANCHE —>Calciomercato Juventus, secco no di Guardiola per l’erede di Ronaldo

LEGGI ANCHE —>Juventus, il sorteggio di Champions League: chi sono gli avversari dei bianconeri

Juventus, Arthur può tornare in gruppo a fine mese

Lo stesso allenatore bianconero ieri in conferenza stampa ha fatto un po’ il punto non solo sulle assenze del match odierno ma specie su quelle dei calciatori infortunati. Annunciando il rientro di Ramsey nella prossima settimana ma aprendo anche ad un ritorno non molto lontano di Arthur. “A fine mese piano piano dovrebbe riaggregarsi con il gruppo, l’operazione è andata bene e al momento non ci sono intoppi” ha spiegato l’allenatore come si legge sul sito ufficiale. Certamente il brasiliano dovrà ancora lavorare molto sul campo per essere in forma e pronto per giocare titolare, ma il suo ritorno potrebbe essere molto importante in futuro per dare equilibrio alla linea mediana.