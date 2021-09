Napoli-Juventus, sono due i dubbi di formazione di Allegri

Mancano ancora poche ore e poi ci sarà il fischio d’inizio di Napoli-Juventus, l’atteso confronto della terza giornata di serie A. Si gioca alle 18.



La Juventus arriva a questo appuntamento con una lunga lista di assenti. Rosa ridotta ai minimi termini dalle assenze dei sudamericani e dei calciatori infortunati. Nonostante questo il tecnico Allegri ha ancora dei dubbi da risolvere riguardo la formazione che manderà in campo. Si cambierà modulo, con il livornese che rispolvera per l’occasione sul 3-5-2 affidandosi alle colonne difensive per dare solidità alla squadra.

