Napoli-Juventus probabili formazioni: le scelte di Allegri

Tutto pronto per il match che vedrà la Juventus impegnata contro il Napoli, primo impegno di un settembre che si preannuncia di fuoco.

L’avvio stentato in campionato ha complicato i piani della formazione bianconera, che dopo sole due giornate di campionato deve già recuperare cinque lunghezze dalle altre big che invece hanno vinto i loro incontri. Pressione dunque alta in casa Juventus in una trasferta che si preannuncia molto delicata. Il Napoli non fa mistero di voler puntare in alto e per farlo ha puntato su un tecnico di spessore come Luciano Spalletti. Per Allegri diverse assenze e giocatori non al top, con la Champions League che è già all’orizzonte. Si gioca alle 18 al “San Paolo-Maradona”.

