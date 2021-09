Napoli-Juventus, streaming e dove vederla in diretta tv su DAZN. Ecco i canali e le info utili per seguire il match dei bianconeri. Trasferta molto complicata quella del “San Paolo-Maradona” per i bianconeri, a caccia della prima vittoria in un campionato finora avaro di soddisfazioni. La partita errà trasmessa in diretta streaming da DAZN. Telecronaca di Pierluigi Pardo con il commento tecnico di Massimo Ambrosini. Già dallo scorso anno non è più disponibile su Dazn il mese di prova gratuito e così per chi vorrà vedere la partita sarà indispensabile attivare l’abbonamento mensile al prezzo di 29,99 euro. Non sono previsti costi di attivazione né di disattivazione. Clicca qui per vedere la partita se hai già DAZN Chi si trova in viaggio o non potrà vedere la partita in tv o su internet, potrà optare per la radio, con la radiocronaca prevista su Radio Rai 1.

Allegri è in piena emergenza per questo match. Juve priva infatti dei sudamericani Dybala, Bentancur, Alex Sandro, Danilo e Cuadrado e anche senza Chiesa, che si aggiunge alla lista degli infortunati. Il tecnico schiererà il 3-5-2 con Kean al fianco di Morata in avanti.