Calciomercato Juventus, i bianconeri pensano nell’immediato ad un scambio in mediana. Si può chiudere già a gennaio.

Calciomercato Juventus, stando all’indiscrezione lanciata da ‘Calciomercatoweb’ la società bianconera avrebbe già messo nei piani di gennaio uno scambio importante a centrocampo. Dopo l’acquisto di Locatelli la Vecchia Signora avrebbe necessità di rinforzare ulteriormente la rosa. Si parla infatti di un colpo che già in passato fu nei pensieri della dirigenza bianconera. Il mediano del Tottenham Ndombele.

LEGGI ANCHE >>> Calciomercato Juventus, dalla Spagna: possibile scambio con il Real

Calciomercato Juventus, pronto lo scambio | Si chiude a gennaio

Il mediano francese già fu nei desideri della dirigenza bianconera e adesso potrebbe diventare realtà concreta. Come riferito dalle indiscrezioni il fascino di McKennie dalla Premier continua ad essere forte. Come sappiamo nella capitale inglese, attualmente, come direttore sportivo c’è l’ex bianconero Fabio Paratici che potrebbe fungere come tramite per la trattativa.