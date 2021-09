Juventus, tifosi scatenati sui social | #Allegriout e non solo

Io ad oggi credo che Allegri non sia l’allenatore adatto a ricostruire, sia tecnicamente che mentalmente.

Poi, come sempre perché mica sono talebano che muoio per un’idea, spero di essere smentito. Ad oggi è una squadra senza identità e senza carattere.

— Lecter H. (@JMCLuigi) September 11, 2021

#AllegriOut è già di tendenza. Un esagerazione forse, ma immagino che ora sarà chiaro anche per lui che non ha la bacchetta magica che ostentava nel salotto di #Caressa a fine stagione scorsa, facendo la televendita di se stesso. Gli anni sabbatici non sono sempre un bene https://t.co/4XllVMfS9Y — Andrea Pacetti (@pacio1972) September 12, 2021

Si, Macs si è già munito di mattoni e cazzuola…vuole costruire un muro davanti alla porta…solo quel tipo di “costruzione” sa fare #AllegriOut — Daniele Cutuli (@Giunnes) September 12, 2021

Allegri è un allenatore senza idee di gioco che poteva funzionare negli anni 70, nel calcio attuale soprattutto con questa rosa è completamente fuori luogo. #allegriout — Simone Rossi (@limolo78) September 12, 2021

Il brutto risultato di ieri non è stato impunito sui social. Tra i colpevoli c’è sempre lui, ovviamente, il mister. Allegri è infatti stato “accusato” sui social di essere stato troppo sperimentale nella formazione e di non aver saputo gestire la rosa al meglio. Ma i più estremi chiedono già l’esonero del mister toscano invocando l’hashtag che ormai è trendtopic per qualsiasi allenatore bianconero degli ultimi anni, il cosiddetto #out. Ecco una raccolta dei tweet apparsi sulla rete tra ieri sera e stamattina.

Prima Sarri poi Pirlo e adesso – di nuovo – Allegri. L’hashtag non si arresta e alcuni suppoter sono scontenti a tal punto da chiedere già, solo dopo tre partite, l’esonero del mister toscano.