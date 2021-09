Napoli Juventus, tensioni nel post partita | La sfuriata di Allegri

Napoli Juventus, stando alle ricostruzioni non è passata inosservata la sfuriata di Allegri nel post partita: ecco cosa è successo.

Napoli Juventus, la partita di ieri sera di campionato non è stata – di certo – facile da digerire. Una nuova sconfitta stagionale dopo appena tre giornate. Ora il solo punto raggiunto dall’inizio del campionato preoccupa i bianconeri e la tensione è alta. Nel post partita del match perso dai bianconeri l’allenatore Massimiliano Allegri, stando anche alle indiscrezioni riportate da Beppe IanNicelli, avrebbe inveito contro il collega coach del Napoli Spalletti.

Infatti il mister bianconero avrebbe detto a Spalletti di “vergognarsi” riferendosi ad un episodio particolare che è avvenuto durante la partita. Allegri si riferiva ad una protesta nei confronti dell’arbitro reputata eccessiva e inopportuna.

Animi caldi per una partita decisamente complicata sia per la classifica ma anche per il risultato sportivo. Ora bisognerà ricominciare e in questo senso sia Allegri che la squadra sono pronti. L’episodio della “sfuriata” del mister bianconero è stata, stando alle ricostruzioni, interrotta dallo stesso presidente Andrea Agnelli che si trovava nei paraggi.