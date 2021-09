Napoli Juventus, la provocazione social | Cosa è successo

Napoli Juventus, nel post partita del match perso dai bianconeri, il centrocampista ha pubblicato una foto che non è passata inosservata.

Napoli Juventus, una foto social non è passata inosservata ai tanti tifosi nel post partita della sfida contro i partenopei persa dai bianconeri per il rovinoso 2-1. Infatti il centrocampista del Napoli Anguissa ha pubblicato una foto emblematica di una pastasciutta. Il riferimento diventa automatico e per molti tifosi è chiara la provocazione al bianconero Bonucci che è diventato famoso per il siparietto della “pasciutta” dopo la vittoria dell’europeo contro l’Inghilterra. I social si sono scatenati sotto questa – possibile – punzecchiatura che arriva a seguito di una partita nuovamente rovinosa per i bianconeri. I risultati infatti ancora non arrivano e la situazione in classifica dopo tre solo partite comincia già a preoccupare: due sconfitte e un pareggio non sono di certo l’inizio che Allegri e i ragazzi si sarebbero aspettati, anche se è presto per tirare conclusioni e ci sono tutte le possibilità per recuperare al meglio l’inizio problematico. Anche Allegri nel post partita è stato chiaro: “Dalla prossima partita ci sarà la rimonta“.

