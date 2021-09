Calciomercato Juventus, 70 milioni per l’erede di Ronaldo

Nell’ultimo calciomercato estivo la Juventus ha visto partire il suo campione Cristiano Ronaldo e i tifosi hanno lamentato la mancanza dell’arrivo di un altro big.

Mica facile in ogni caso sostituire il portoghese, specie dopo la partenza a pochi giorni dalla conclusione ufficiale delle trattative. Il reparto offensivo della Juventus può comunque contare su due giovani attaccanti di valore e di grande prospettiva come Kaio Jorge e Kean. La dirigenza tuttavia sicuramente avrà stilato una lista di possibili obiettivi per il futuro. Del resto il 2022 è ormai alle porte e tra gennaio e l’estate potrebbe arrivare l’erede di Ronaldo, il giocatore chiamato a fare la differenza per i colori bianconeri sia in serie A che in Europa.

