Calciomercato Juventus: Buffon e il retroscena su Szczesny

Il calciomercato della Juventus lo ha visto lasciare Torino la scorsa estate dopo aver scritto incancellabili pagine della storia dei bianconeri.

Stiamo parlando ovviamente di Gigi Buffon, portiere che a 43 anni ha scelto di scendere in serie B per essere ancora protagonista con la maglia del Parma. La squadra che lo aveva lanciato nel grande calcio e che ora anche grazie alle sue parate cercherà di tornare presto nella massima serie. Buffon, campione del mondo del 2006, anche lo scorso anno con la Juventus ha dimostrato di essere ancora un grande estremo difensore. Come se il tempo si fosse cristallizzato e l’età fosse solamente un dettaglio. Alla fine della passata stagione c’è stata però la scelta di un nuovo progetto sportivo.

LEGGI ANCHE —>Calciomercato Juventus, secco no di Guardiola per l’erede di Ronaldo

LEGGI ANCHE —>Juventus, il sorteggio di Champions League: chi sono gli avversari dei bianconeri

Calciomercato Juventus, Buffon non voleva fare più il dodicesimo di Szczesny?

Tuttavia il quotidiano “Repubblica” oggi è tornato a scrivere proprio del trasferimento di Buffon al Parma rivelando un retroscena. Secondo quanto si legge infatti l’ormai ex portiere juventino avrebbe scelto di cambiare aria per non avere più il ruolo di dodicesimo di Szczesny, consapevole ancora del suo valore e della capacità di essere titolare anche in una big. Pirlo avrebbe anche voluto cambiare le gerarchie nella passata stagione dopo l’eliminazione della Juve contro il Porto, ma alla fine Buffon rimase dietro il polacco nelle scelte del tecnico. Probabilmente anche per non deprezzare il valore del portiere ex Arsenal.