Calciomercato Juventus, addio De Ligt | Super scambio con il Chelsea

Calciomercato Juventus, l’avventura di De Ligt in bianconero è ai titoli di coda? Il Chelsea è pronto ad offrire un super scambio.

Non è stato un inizio di stagione facile per Matthijs De Ligt, che ha trascorso l’ultima settimana tra Olanda e Juventus la maggior parte del tempo in panchina, salvo poi essere schierato negli ultimi scampoli di partita da Allegri nella brutta sconfitta al “Maradona” contro il Napoli. Sia chiaro, sebbene non abbia brillato, l’olandese non si è messo in evidenza per quegli errori che hanno contraddistinto negativamente l’avvio di stagione di Szczesny, ma l’impressione è che il percorso di crescita dell’ex capitano dell’Ajax prosegua più lentamente del previsto, e nel caso in cui la prossima estate dovesse arrivare un’offerta monstre, la “Vecchia Signora” potrebbe seriamente prendere in considerazione l’idea di cedere il giovane olandese classe ’99, il cui contratto scade nel 2024.

Calciomercato Juventus, il Chelsea fa sul serio per De Ligt: Rudiger pedina di scambio?

Secondo quanto rivelato da calciomercatoweb.it, tra i club interessati a De Ligt, occhio al possibile blitz del Chelsea, che potrebbe decidere di investire una cospicua parte del proprio budget per rinforzare il pacchetto arretrato, apparso non proprio irresistibile. L’ultima idea sarebbe quella di intavolare una trattativa con la Juve mettendo sul piatto, oltre ad una cospicua base cash, anche una contropartita tecnica: e a tal proposito, i Blues starebbero entrando nell’ordine di idee di offrire ai bianconeri Rudiger, che già conosce il campionato italiano, avendo militato tra le fila della Roma.