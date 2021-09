Calciomercato Juventus, FIFA 22 conferma il flop | I dati ufficiali

Il calciomercato della Juventus della scorsa estate si è chiuso senza grandi botti, anzi, con l’addio del giocatore più rappresentativo della rosa.

Si è parlato praticamente per tutto il periodo estivo della possibile partenza di Cristiano Ronaldo, che si è però concretizzata solamente a pochi giorni dal gong della finestra dei trasferimenti. Probabilmente troppo tardi per portare a Torino un altro grandissimo campione, un calciatore che possa essere il trascinatore della squadra bianconera sia in Europa che in Italia. I tifosi sognano un grande colpo nel 2022 e chissà che non possa concretizzarsi.

