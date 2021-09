Calciomercato Juventus, non rinnova | Occasione dalla Serie A

Calciomercato Juventus, alla fine il mediano non rinnoverà il suo contratto. Occasione dalla Serie A per i bianconeri.

Calciomercato Juventus, alla fine il mediano del Milan Franck Kessié sembra non dover rinnovare con i rossoneri. Occasione che potrebbe rappresentarsi ghiotta per la società bianconera che ha bisogno da diversi anni di rinforzare il centrocampo, il settore più indebolito degli ultimi periodi. Il giocatore è certamente uno dei profili più importanti attualmente in Serie A e il suo mancato rinnovo quell’occasione da non farsi, certamente, sfuggire per quanto concerne profili in grado di fare la differenza a centrocampo.

Giocatore capace di fare la differenza in mediana ma anche sotto porta, infatti il giocatore è un abile goleador e tira molto bene i calci di rigore. Un cecchino da questo punto di vista che potrebbe essere quel giocatore capace di avanzare nella manovra offensiva, proprio come facevano qualche anno fa i vari Vidal e Khedira quando erano ancora giocatori della Juventus.