Il calciomercato della Juventus continua ad accumulare rumors anche in questo periodo nel quale la finestra dei trasferimenti è chiusa. Per eventuali nuovi colpi se ne riparlerà nel 2022.

Questo ovviamente per quanto riguarda i calciatori, con la dirigenza che avrà già individuato quali sono gli obiettivi da portare a Torino per rinforzare la rosa di una Juventus che ha avuto un rendimento deludente in questa prima fase di campionato. Nessuno infatti si immaginava che Dybala e compagni potessero avere solamente un punto dopo tre gare disputate, perdendo contro Empoli e Napoli. E con il Milan, prossimo avversario in serie A dopo la Champions, si rischia grosso visto lo stato di forma dei rossoneri di Pioli.

