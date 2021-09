Calciomercato Juventus, finalmente è stata fissata la data per il rinnovo: manca poco all’incontro su cui è già stata stabilita una cifra.

Calciomercato Juventus, rimandato per lungo tempo ma finalmente la data per il rinnovo è stata cercata e trovata. Nonostante permanga ancora una distanza tra domanda e offerta, Dybala, alla fine, dovrebbe firmare il rinnovo del suo contratto in bianconero che lo legherà fino al 2025 o 2026. L’incontro tra l’agente dell’argentino e la dirigenza bianconera è previsto proprio in questi primi giorni di settembre al fine di chiudere un operazione che va avanti da diverso tempo.

Calciomercato Juventus, fissata la data per il rinnovo | C’è l’incontro

La data è fissata così come il prezzo: 8 milioni più due di bonus anche se l’agente del giocatore continua a chiederne 10 fissi. I contatti tra le parti sono costanti e stando anche alle indiscrezioni lanciate dal portale di ‘Tuttosport’ la data dell’incontro potrebbe avvenire proprio dopo il ritorno dalla prima partita di Champions League che vedrà impegnati i bianconeri contro il Malmo.