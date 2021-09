Juventus, decisione presa | Cosa abbandona Max Allegri

La Juventus è dinanzi ad un bivio generazionale. La freschezza dei giovani o la grande concretezza della vecchia guardia? Allegri ha scelto.

Allegri pensa che per questa Juventus l’ideale sia trovare solidità difensiva e ripartire con i suoi giocatori di qualità. Gente che a campo aperto può incendiare tante difese. Se questo comporta difendersi tanto e difendersi bassi, nessun problema: a sostenerlo in un articolo odierno è la Gazzetta dello Sport. Chiellini, che con Max non condivide solo il dialetto, lo ha detto chiaro: «Le partite si possono controllare anche senza il pallone. Abbiamo giocatori di velocità e contropiede e, tranne De Ligt, calciatori che nello spazio non possono fare tanto».

LEGGI ANCHE >>> Calciomercato Juventus, fuga da Szczesny | Colpo a gennaio con sconto

Juventus, tanti contropiedisti in organico