Szczesny, un grande ex dà ancora fiducia al portiere della Juventus

Szczesny è finito nell’occhio del ciclone per aver commesso tre gravi errori in due partite. Il terzo è la papera in Nazionale: la prova c’è.

«Quello di Szczesny è soltanto un momento negativo. Può capitare a tutti ed è successo anche a me nella stagione alla Juventus con Maifredi. A volte quando la squadra non gira ancora ne risente anche il portiere. Un po’ è questo e un po’ è che siamo a inizio stagione e questi giocatori giocano ogni cinque minuti. Nazionali, viaggi, club: ci può stare che a settembre, a maggior ragione nel campionato post Europeo, non sei ancora al top della condizione. Però non dimentichiamoci che Szczesny è un nazionale ed è molto esperto: ne verrà fuori alla grande. Allegri fa benissimo a insistere su di lui». Stefano Tacconi, non ha dubbi nel salvare ancora il pipelet bianconero dalle colonne di Tuttosport.

