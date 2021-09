Calciomercato Juventus, il futuro del difensore può tornare in bilico

Il calciomercato della Juventus continua ad essere improntato sul futuro, sulle pedine che potrebbero rinforzare la rosa bianconera nel 2022.

Nessuna rivoluzione in vista, anche se i risultati di queste prime gare hanno sicuramente fatto preoccupare i tifosi. La rosa a disposizione di Allegri sta cambiando pelle, c’è bisogno di un ringiovanimento e allo stesso tempo bisogna tenere anche conto di non appesantire troppo il monte degli ingaggi. Nel 2022, a gennaio o estate che sia, si guarderà inevitabilmente anche ai calciatori in scadenza di contratto. Una lista nella quale ci potrebbero essere delle opportunità da cogliere al volo. Tra i calciatori che si avviano – salvo rinnovo – alla fine del loro accordo c’è anche il milanista Alessio Romagnoli.

