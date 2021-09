Calciomercato Juventus, l’annuncio fa sognare i tifosi | Si libera a gennaio

Calciomercato Juventus, l’annuncio non lascia indifferenti i tifosi, anzi, fa sognare. Il fuoriclasse si libererebbe già a gennaio.

Calciomercato Juventus, una svolta che potrebbe già figurare decisiva. L’annuncio inaspettato che fa sognare i tifosi, Marcelo del Real Madrid, autentico fuoriclasse difensivo potrebbe già liberarsi dai merengues nel mercato di gennaio. A svelare questa incredibile svolta ci ha pensato il giornalista Eduardo Inda che ai microfoni de ‘El Chiringuito’ ha parlato dell’attuale condizione del brasiliano, ecco cosa ha detto.

Calciomercato Juventus, Marcelo libero di firmare | Obiettivo per gennaio

Ai microfoni de ‘El Chiringuito’, il giornalista Eduardo Inda ha parlato dell’attuale soluzione che vedrebbe la partenza del fuoriclasse classe 1988 Marcelo, che come sappiamo, è in scadenza di contratto con il Real Madrid nel 2022. Ecco le parole del giornalista: “Non contano più su Marcelo, perché hanno Mendy e Miguel Gutierrez. E poi c’è anche Alaba. Carlo Ancelotti gli ha detto che per lui non c’è più spazio e il club sta pensando alla possibilità di cederlo già nel mercato invernale”.